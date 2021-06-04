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Польша ответила на решение Дании приостановить строительство Baltic Pipe

04.06.2021 10:30
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Польша ответила на решение Дании приостановить строительство Baltic Pipe

Марчин Пшидач подчеркнул, что Центральная Европа заинтересована в завершении польсткого газопровода.

В пятницу заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в интервью Польскому радио заявил, что попытки остановить строительство газопровода Baltic Pipe создают угрозу для страны, Украины и соседних государств. Он отметил, что Варшава постарается в кратчайшие сроки выяснить у Копенгагена, почему Дания приняла решение отозвать разрешение на реализацию проекта.

«Часто за экологической тематикой могут скрываться другие интересы», - добавил Марчин Пшидач.

Также политик заключил, что Польша думает не только о своих интересах, но и о потребностях других стран. По его словам, Центральная Европа надеется на скорое завершение строительства газопровода Baltic Pipe, поскольку он нужен ей, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что датский апелляционный совет по вопросам окружающей среды и продовольствия отозвал разрешение на реализацию польского газового проекта.

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