Дерипаска считает, что в России наступили хорошие времена

Олег Дерипаска выразил уверенность, что к осени текущего года в РФ пойдут иностранные инвестиции.

Российский миллиардер Олег Дерипаска во время выступления на ПМЭФ заявил, что в нашей стране наступили хорошие времена. Он пояснил, что сейчас в России наблюдаются довольно предсказуемая обстановка и стабильность. Кроме того Олег Дерипаска выразил уверенность, что к осени текущего года в РФ пойдут иностранные инвестиции. Миллиардер добавил, что предприниматели будут помогать развивать страну и оказывать поддержку гражданам России.