Матвиенко: миллиардер Абрамович – «герой нашего времени»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала миллиардера Романа Абрамовича «героем нашего времени». Она заявила о большом вкладе бизнесмена в развитие Новой Голландии в Санкт-Петербурге.

Об этом она рассказала школьникам 5-7 классов – участникам проекта «Большая перемена», сообщает «Санкт-Петербург». По словам Матвиенко, 15 лет назад, когда она была губернатором города, на Новой Голландии была разруха, а сейчас здесь открылся проект, который посетили 11 млн человек.

В связи с этим Матвиенко поблагодарила Абрамовича за восстановление исторического острова. «Роман Аркадьевич, вы зря ушли, пожалуйста, вот герой нашего времени – Роман Аркадьевич Абрамович, которого я тогда уговорила, но мне это легко удалось, потому что он сам заболел этим проектом», – заявила Матвиенко.