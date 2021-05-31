МИД РФ: России нужно готовиться к возможному отключению от SWIFT

Дмитрий Биричевский отметил, что на данный момент речи об отключении РФ от системы SWIFT не идет.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что стране необходимо и дальше готовиться к возможному отключению от системы международных платежей SWIFT. По его словам, сейчас в РФ разрабатывается отечественный аналог данной глобальной системы.

Биричевский подчеркнул, что политические вопросы нельзя решать с помощью экономических, поскольку ни одна страна не получит от этого выгоды. Также он предположил, что Россию вряд ли отключат от SWIFT, однако государству следует обезопасить себя от введения соответствующих мер, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Белоруссия обвинила российских олигархов в подготовке протестных акций после президентских выборов.