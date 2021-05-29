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В РФ изменится порядок выдачи загранпаспортов

29.05.2021 11:39
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В РФ изменится порядок выдачи загранпаспортов

Срок выдачи документа остался прежним: 1 месяц для граждан, подавших заявление по месту жительства и 3 месяца – по месту пребывания.

В Российской Федерации с 30 мая начинает действовать приказ Министерства внутренних дел об обновленном регламенте оформления заграничных паспортов. Согласно новым правилам, получить данный документ смогут россияне, которые проживают не только внутри государства, но и за его пределами, однако для этого последним придется приехать в страну.

Кроме того изменится порядок выплаты государственной пошлины при оформлении заграничного паспорта: граждане, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях освобождаются от ее уплаты. В остальных случаях размер пошлины составит 2 тыс. руб. для получения документа старого образца и 5 тыс. руб. – нового, пишет «Парламентская газета».

Ранее сообщалось, что в России хотят ввести ежемесячные выплаты в районе 10 тыс. руб. для всех граждан страны.

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