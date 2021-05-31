Белоруссия обвинила российских олигархов в подготовке провокаций

Владимир Макей рассказал, что предотвратить провокации удалось благодаря содействию спецслужб России.

Белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что некоторые российские олигархи, в том числе и бывшие россияне, поддерживали и принимали участие в подготовке протестных акций и провокаций на территории Белоруссии после президентских выборов, прошедших в 2020 году. Однако он отметил, что их удалось предотвратить благодаря содействию спецслужб России. Также Макей добавил, что РФ передала республике список олигархов с указанием конкретных имен и фамилий, поддерживающих провокации, пишет Коммерсант.

Напомним, что в прошлом году после президентских выборов, в которых шестой раз подряд одержал победу Александр Лукашенко, в Белоруссии начались акции протестов. По мнению оппозиционеров, результаты голосования были сфальсифицированными, они считают, что победила Светлана Тихановская.

Ранее стало известно, что встреча президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в Сочи длилась более пяти часов.