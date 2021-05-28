Белоруссия рассчитывает восстановить авиасообщение с Россией

Александр Лукашенко считает, что закрытые границы вряд ли будут способствовать снижению количества инфицированных коронавирусом.

Белорусский лидер Александр Лукашенко во время встречи с главами делегаций государств-участников заседания глав правительств СНГ сообщил, что рассчитывает в ходе переговоров, которые запланированы на сегодня, договориться с российским коллегой Владимиром Путиным о восстановлении авиационного сообщения между странами. По его мнению, закрытые границы между Россией и Белоруссией вряд ли будут способствовать снижению количества инфицированных коронавирусом.

«То, что самолет будет летать или не летать – от этого ничего не изменится», – считает Александр Лукашенко.

Также он отметил, что эпидемиологическая обстановка в обеих странах примерно одинаковая, поэтому России и Белоруссии можно начать «открываться друг другу», пишет РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского президента Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин извинился перед Александром Лукашенко.