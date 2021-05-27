Песков объяснил, почему Путин извинился перед Лукашенко

Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин, исходя из политической корректности, посчитал правильным сообщить Александру Лукашенко об обсуждении ситуации в Белоруссии с Джо Байденом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что его российский коллега Владимир Путин якобы попросил у него прощение за обсуждение Белоруссии с американским главой Джо Байденом. Он объяснил, что это высказывание является «фигурой речи», поскольку президент России не извинялся, а проинформировал о тематике разговора.

Дмитрий Песков пояснил, что в международной практике не принято обсуждать третьи страны и их лидеров, если им об этом ничего не известно. Представитель Кремля добавил, что поэтому Владимир Путин, исходя из политической корректности, посчитал правильным сообщить Александру Лукашенко об обсуждении ситуации в Белоруссии с Джо Байденом, пишет Коммерсант.

Накануне белорусский президент рассказал, что лидер России якобы попросил у него прощение за то, что затронул обстановку в республике с главой США без его разрешения.