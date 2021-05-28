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Минэнерго США: российский газ является самым грязным в мире

28.05.2021 11:03
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Минэнерго США: российский газ является самым грязным в мире

Дженнифер Грэнхолм подчеркнула, что она не участвовала в обсуждениях касательно введения санкций в отношении «Северного потока-2».

В четверг, 27 мая, американский министр энергетики Дженнифер Грэнхолм на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям заявила, что не поддерживает строительство российского трубопровода «Северный поток-2». Она пояснила, что этот проект является опасным не только потому, что он может стать геополитическим оружием России, но и из-за того, что по нему будет транспортироваться самая грязная форма природного газа в мире, пишет ТАСС.

Напомним, что американский президент Джо Байден признал, что остановить строительство «Северного потока-2» практически невозможно.

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