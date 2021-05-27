Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
27 МАЙ, 21:54 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

27 МАЙ, 21:54 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

В Турции изменилась система «все включено» в отелях

27.05.2021 18:38
Комментарии
В Турции изменилась система «все включено» в отелях

Ахмет Арас подчеркнул, что сейчас можно не бояться ехать в Бодрум.

Мэр Бодрума Ахмет Арас рассказал изданию РИА Новости, что в турецких отелях может сохраниться измененная система «все включено», введенная на период пандемии коронавирусной инфекции. Он напомнил, что сейчас практически все гостиницы Турции запретили гостям накладывать еду, за них это делают официанты, поскольку это положительно сказывается на гигиене и качестве сервиса.

«Думаю, система будет работать и дальше по такому же принципу», - сказал Ахмет Арас.

Также он отметил, что в настоящее время можно не бояться ехать в Бодрум, так как почти 90% отелей и гостиниц прошли проверку и получили сертификаты безопасности.

Ране стало известно, что популярный голливудский актер Стивен Сигал станет членом российской партии «Справедливая Россия – За Правду».

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале

Комментировать (без регистрации)
«Сбер» показал образец беспилотного электромобиля
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Резервы Центробанка достигли 600 млрд долларов второй раз в истории

Резервы Центробанка достигли 600 млрд долларов второй раз в истории
Экономика 2

Россия отказывается принимать рейсы из Европы в обход Белоруссии

Россия отказывается принимать рейсы из Европы в обход Белоруссии
Политика 4

Транзит российского газа через Белоруссию может попасть под санкции ЕС

Транзит российского газа через Белоруссию может попасть под санкции ЕС
Экономика 1

Из России уходит главный партнер «Газпрома» в Германии

Из России уходит главный партнер «Газпрома» в Германии
Экономика

Узнай, страна!

В Волгоградской области ввели в эксплуатацию вторую солнечную электростанцию на НПЗ Лукойла

В Волгоградской области ввели в эксплуатацию вторую солнечную электростанцию на НПЗ Лукойла

В Тверской области стартовало расширение производства смазочных материалов на заводе «Шелл»

В Тверской области стартовало расширение производства смазочных материалов на заводе «Шелл»

Новости дня

17:41 Дерипаска может стать новым бизнес-омбудсменом при Путине Дерипаска может стать новым бизнес-омбудсменом при Путине
Стивен Сигал станет членом фракции «Справедливая Россия – За Правду»
Стивен Сигал станет членом фракции «Справедливая Россия – За Правду»
16:42 ФСИН объяснила большие зарплаты осужденных ФСИН объяснила большие зарплаты осужденных
16:18 Песков объяснил, почему Путин извинился перед Лукашенко Песков объяснил, почему Путин извинился перед Лукашенко
15:47 Кравчук: площадку переговоров по Донбассу нужно перенести из Минска Кравчук: площадку переговоров по Донбассу нужно перенести из Минска
12:09 Пентагон отказался считать Россию врагом Пентагон отказался считать Россию врагом
11:47 В РФ выявили 9039 случаев коронавируса В РФ выявили 9039 случаев коронавируса
Стивен Сигал станет членом фракции «Справедливая Россия – За Правду»
Стивен Сигал станет членом фракции «Справедливая Россия – За Правду»
11:29 «Компания пострадала деньгами». Роскомнадзор отказался замедлять YouTube «Компания пострадала деньгами». Роскомнадзор отказался замедлять YouTube

Узнай, страна!

13:30 В Волгоградской области ввели в эксплуатацию вторую солнечную электростанцию на НПЗ Лукойла В Волгоградской области ввели в эксплуатацию вторую солнечную электростанцию на НПЗ Лукойла
Резервы Центробанка достигли 600 млрд долларов второй раз в истории
Резервы Центробанка достигли 600 млрд долларов второй раз в истории
10:52 В Тверской области стартовало расширение производства смазочных материалов на заводе «Шелл» В Тверской области стартовало расширение производства смазочных материалов на заводе «Шелл»
10:10 В Краснодарском крае профинансировано строительство отеля в Олимпийском парке Сочи В Краснодарском крае профинансировано строительство отеля в Олимпийском парке Сочи
26 МАЙ, 23:03 В Пермском крае ввели в эксплуатацию первый в регионе экотехнопарк В Пермском крае ввели в эксплуатацию первый в регионе экотехнопарк
26 МАЙ, 22:05 В Астраханской области нашли немецких партнеров для строителей порта в новой ПОЭЗ В Астраханской области нашли немецких партнеров для строителей порта в новой ПОЭЗ
26 МАЙ, 18:59 В Республике Татарстан запустили три новых нефтехимических производства В Республике Татарстан запустили три новых нефтехимических производства
Россия отказывается принимать рейсы из Европы в обход Белоруссии
Россия отказывается принимать рейсы из Европы в обход Белоруссии
25 МАЙ, 21:09 В Красноярском крае стартовало строительство нефтеналивного терминала порт «Бухта Север» В Красноярском крае стартовало строительство нефтеналивного терминала порт «Бухта Север»
25 МАЙ, 18:25 В Томской области на завершение строительства ГОК «Ильменит» выделили полмиллиарда рублей В Томской области на завершение строительства ГОК «Ильменит» выделили полмиллиарда рублей
25 МАЙ, 14:02 В Пермском крае стартовало производство кислорода для медучреждений В Пермском крае стартовало производство кислорода для медучреждений
24 МАЙ, 15:52 В Кемеровской области открыли новый терминал аэропорта имени Леонова В Кемеровской области открыли новый терминал аэропорта имени Леонова
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter