В Турции изменилась система «все включено» в отелях

Ахмет Арас подчеркнул, что сейчас можно не бояться ехать в Бодрум.

Мэр Бодрума Ахмет Арас рассказал изданию РИА Новости, что в турецких отелях может сохраниться измененная система «все включено», введенная на период пандемии коронавирусной инфекции. Он напомнил, что сейчас практически все гостиницы Турции запретили гостям накладывать еду, за них это делают официанты, поскольку это положительно сказывается на гигиене и качестве сервиса.

«Думаю, система будет работать и дальше по такому же принципу», - сказал Ахмет Арас.

Также он отметил, что в настоящее время можно не бояться ехать в Бодрум, так как почти 90% отелей и гостиниц прошли проверку и получили сертификаты безопасности.

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