«Сбер» показал образец беспилотного электромобиля

Транспортное средство «ФЛИП» покажут 2-5 июня участникам Петербургского международного экономического форума.

Компания SberAutoTech (входит в экосистему «Сбера») показала образец автономного беспилотного электромобиля собственной разработки. Новое транспортное средство получило название «ФЛИП». Уточняется, что оно является безопасным, быстрым и сконструировано с использованием новейших технологий. Внешние габариты электромобиля составляют 3,62 метра на 1,95 метра, как у обычной легковой машины, однако внутри пространства на 40% больше. В данное транспортное средство могут поместиться 6 человек и им будут доступны виртуальный ассистент и экосистемы «Сбера».

В компании добавили, что сейчас образец беспилотного электромобиля проходит испытания в соответствии с действующим российским законодательством, пишет РБК.

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