Стивен Сигал станет членом фракции «Справедливая Россия – За Правду»
Американский актер будет заниматься экологическими вопросами.
В четверг пресс-служба фракции «Справедливая Россия – За Правду» сообщила, что 29 мая известный голливудский актер Стивен Сигал станет членом партии. Уточняется, что в субботу ему должны вручить партийный билет. Также добавляется, что американская звезда будет заниматься экологическими вопросами, в том числе борьбой против загрязнения природы, пишет ТАСС.
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Как передать руководству партий,что думающие люди никогда не будут голосовать за партии,которые привлекают избирателей ,ради рейтинга, спортсменов и артистов,это баласт , от которого одни скандалы (Максакова яркий пример) и позор.Миронов тут явно просчитался.
О,Господи,чудны дела твои!