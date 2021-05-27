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Стивен Сигал станет членом фракции «Справедливая Россия – За Правду»

27.05.2021 18:13
Комментарии: 2
Стивен Сигал станет членом фракции «Справедливая Россия – За Правду»

Американский актер будет заниматься экологическими вопросами.

В четверг пресс-служба фракции «Справедливая Россия – За Правду» сообщила, что 29 мая известный голливудский актер Стивен Сигал станет членом партии. Уточняется, что в субботу ему должны вручить партийный билет. Также добавляется, что американская звезда будет заниматься экологическими вопросами, в том числе борьбой против загрязнения природы, пишет ТАСС.

Ранее ФСИН объяснила, почему заключенные на принудительных работах получают заработные платы в районе 200 тыс. руб.

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19:01 0 0
Вера:

Как передать руководству партий,что думающие люди никогда не будут голосовать за партии,которые привлекают избирателей ,ради рейтинга, спортсменов и артистов,это баласт , от которого одни скандалы (Максакова яркий пример) и позор.Миронов тут явно просчитался.

18:51 0 0
Вера:

О,Господи,чудны дела твои!

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