Стивен Сигал станет членом фракции «Справедливая Россия – За Правду»

Американский актер будет заниматься экологическими вопросами.

В четверг пресс-служба фракции «Справедливая Россия – За Правду» сообщила, что 29 мая известный голливудский актер Стивен Сигал станет членом партии. Уточняется, что в субботу ему должны вручить партийный билет. Также добавляется, что американская звезда будет заниматься экологическими вопросами, в том числе борьбой против загрязнения природы, пишет ТАСС.

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