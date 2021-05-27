Кравчук: площадку переговоров по Донбассу нужно перенести из Минска

Леонид Кравчук уверен, что для переговоров найдется другое место.

Руководитель украинской делегации по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук в интервью телеканалу «Украина 24» заявил, что Минск больше не может быть переговорной площадкой по разрещению конфликта в регионе. По его словам, Киев будет обращаться к ОБСЕ и другому мировому сообществу для того, чтобы найти новое место для проведения переговоров. Леонид Кравчук пояснил, что сегодняшняя обстановка в Белоруссии может негативно сказаться на ситуации в Донбассе и Украине. Также он напомнил, что авиационное сообщение с белорусской стороной прекращено, пишет ТАСС.

Ранее «Капитал страны» сообщил, что компания SberAutoTech, входящая в экосистему «Сбера», показала образец автономного беспилотного электромобиля «ФЛИП» собственной разработки.