Лукашенко: Байдену пришлось оправдываться перед Путиным

Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин «поступил порядочно», поскольку лично позвонил ему и сообщил о разговоре про ситуацию в Белоруссии.

Белорусский глава Александр Лукашенко рассказал, что российский коллега Владимир Путин попросил у него прощение за то, что обсуждал с американским президентом Джо Байденом ситуацию в Белоруссии без его разрешения.

Также Александр Лукашенко подчеркнул, что Джо Байден был вынужден оправдываться перед Владимиром Путиным во время телефонного разговора. Однако он не уточнил, в чем именно американскому президенту пришлось выгораживать себя перед российским лидером, пишет РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 28 мая в Сочи.