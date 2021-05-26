Встреча Путина и Лукашенко состоится 28 мая

Переговоры лидеров России и Белоруссии пройдут в Сочи.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что встреча российского президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко состоится 28 мая 2021 года в Сочи. Он отметил, что данный визит будет рабочим, в ходе которого лидеры обсудят двусторонние отношения Москвы и Минска, проинформируют друг друга о состоянии экономик стран и актуальные международные вопросы. Кроме того Владимир Путин и Александр Лукашенко могут затронуть тему государственного долга Белоруссии.

Также Дмитрий Песков отметил, что заявлений для прессы по итогам переговоров не планируется, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что 16 июня 2021 года в Женеве пройдет встреча президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена.