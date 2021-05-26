Россия денонсировала налоговый договор с Нидерландами

Если РФ направит Нидерландам уведомление о расторжении соглашения до 30 июня 2021 года, тогда документ перестанет действовать с 1 января 2022 года.

Российская Федерация разорвала с Нидерландами договор об избежании двойного налогообложения. Соответствующий закон подписал президент нашей страны Владимир Путин.

Отмечается, что если Россия направит Нидерландам уведомление о расторжении соглашения до 30 июня текущего года, тогда документ перестанет действовать с 1 января следующего года, говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что в стране могут ввести ежемесячные выплаты для всех российских жителей.