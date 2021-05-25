РФ восстановила авиасообщение с пятью странами

Напомним, что решение о возобновлении авиарейсов в эти государства принял оперативный штаб России по борьбе с коронавирусом.

Во вторник, 25 мая, Российская Федерация восстанавливает на взаимной основе авиационное сообщение с Мальтой, Португалией, Исландией, Мексикой и Саудовской Аравией. Уточняется, что авиарейсы Москва – Рейкьявик и Москва – Валлетта будут осуществляться два раза в неделю, а между Москвой и Канкуном, Москвой и Лиссабоном, Москвой и Джиддой – три раза в неделю, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что Россия может возобновить авиационное сообщение с Турцией. Турецкие власти предложили российской стороне восстановить полеты сначала в курортные населенные пункты.