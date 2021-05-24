В Кремле прокомментировали посадку самолета Ryanair в Минске

24.05.2021 21:08 Комментарии

Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет принимать участие «в гонке по осуждению или поддержке кого-либо».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент с посадкой самолета ирландской авиационной компании Ryanair в Минске. По его словам, оценивать данную ситуацию на соответствие нормам должны международные авиационные структуры, пишет ТАСС. Ранее стало известно, что Великобритания хочет ввести санкции против трубопровода «Северный поток-2» из-за происшествия с рейсом Ryanair. Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале