Турция предложила России «модель безопасного туризма»

Мехмет Нури Эрсой отметил, что с Германией такая модель показала эффективность.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой предложил России «модель безопасного туризма», которая подразумевает возобновление авиасообщения сначала в турецкие курортные регионы. По его словам, в этих территориях наблюдается небольшой прирост инфицированных коронавирусом, по сравнению с другими районами республики. Мехмет Нури Эрсой добавил, что в дальнейшем авиарейсы между Россией и Турцией можно расширить, пишет РИА Новости.

Напомним, что российская сторона приостановила полеты на турецкую территорию до 1 июня.

Ранее стало известно, что правительство России выделит 50 млрд рублей на лечение от коронавируса.