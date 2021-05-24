В Польше уверены, что СП-2 будет завершен

Яцек Сариуш-Вальский не уточнил, какую именно угрозу для Польши несет «Северный поток-2».

Депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вальский в беседе с порталом wPolityce выразил уверенность, что российский газопровод «Северный поток-2» будет завершен. Он пояснил, что санкции Соединенных Штатов Америки в отношении данного проекта давали последнюю надежду на то, что строительство энергопровода удастся остановить, однако Вашингтон пошел на уступки в отношениях с Москвой.

Кроме того Яцек Сариуш-Вальский обеспокоен тем, что после реализации «Северного потока-2» энергетическая зависимость Европы от Российской Федерации усилится. В связи с этим политик призвал польские власти увеличить оборонный бюджет страны. Тем не менее он не уточнил, какую именно угрозу для Польши несет «Северный поток-2», пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Украина назвала «ударом» отказ Соединенных Штатов Америки от санкций против компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG.