Украина назвала «ударом» отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG

Павел Климкин заявил, что кризис в отношениях Киева и Вашингтона меньше всего нужен Украине.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook назвал «ударом» отказ американской стороны от введения штрафных санкций в отношении компании-оператора проекта «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG. По его словам, данное решение повышает шансы на завершение строительства газопровода. Кроме того он отметил, что эта тема не поднималась во время последнего визита американского госсекретаря Энтони Блинкена на Украину.

«С партнерами, которых уважают, так не поступают», - считает Климкин.

Также он выразил недоумение относительно того, почему Вашингтон скрыл от Киева обсуждение вопроса о снятии санкций с «Северного потока-2» в ходе конфиденциальных разговоров, пишет РБК.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки наложили новые ограничительные меры против организаций и судов, принимающих участие в достройке газопровода. Однако Белый дом не стал вводить штрафные санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG.