В ТПП РФ предложили ввести выплаты на продукты для нуждающихся

Руководитель ТПП Сергей Катырин направил документ с просьбой о введении новых выплат председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину.

В Торгово-промышленной палате (ТПП) России предложили ввести выплаты на приобретение продуктов питания из потребительской корзины для граждан страны, которые оказались в затруднительном положении, например, семьям с детьми или безработным, чьи доходы не превышают прожиточный минимум. В ведомстве считают, что принятые меры по стабилизации цен не могут рассматриваться в качестве эффективной меры поддержки населения, поскольку они несут в себе риски для развития производства, пишет ТАСС.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что компания ОАО «РЖД» попросила у ФНБ деньги для вывоза угля из Якутии.