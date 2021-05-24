Правительство РФ выделит 50 млрд рублей на лечение от COVID-19

Минздрав и Минфин до 28 мая должны разработать проект о выделении денежных средств на достройку больниц и диспансеров.

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Минздраву РФ и Минфину РФ выделить не менее 25 млрд рублей на лечение пациентов, заболевших коронавирусом нового типа, а также еще 25 млрд рублей на оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи гражданам страны с COVID-19.

Кроме того указанные ведомства должны до 28 мая разработать проект о выделении денежных средств на достройку больниц и диспансеров в некоторых регионах страны, финансирование которых в прошлом году было урезано из-за распространения коронавируса нового типа, говорится на официальном портале правительства.

Напомним, что в ТПП РФ предложили ввести выплаты на продукты питания для нуждающихся россиян.