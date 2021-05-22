Мишустин рассказал, в чем Россия одержала победу

Михаил Мишустин считает создание действенных препаратов от COVID-19 победой России.

Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе просветительского марафона «Новое Знание» рассказал, что создание действенных и безопасных вакцин против новой коронавирусной инфекции является победой нашей страны. По его словам, создать такие препараты помогли профессионализм и упорство отечественных ученых, врачей и других специалистов.

Кроме того Михаил Мишустин призвал российских граждан более активно принимать участие в вакцинации от COVID-19, отметив, что прививка делается бесплатно, пишет РИА Новости.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки объявили о введении новых санкций в отношении 13 судов, 2 компаний и 1 учреждения России, которые принимают участие в достройке энергетического проекта «Северный поток-2».

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале