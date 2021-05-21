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В Германии рассказали, кому еще нужен «Северный поток-2»

21.05.2021 18:41
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В Германии рассказали, кому еще нужен «Северный поток-2»

Хайко Хессенкемпер заявил, что в трубопроводе нуждаются многие страны Европы.

Член комитета бундестага Германии по экономическим делам и энергетике Хайко Хессенкемпер рассказал изданию РИА Новости, что многие европейские страны, в том числе и Нидерланды, заинтересованы в завершении строительства и запуске трубопровода «Северный поток-2». Кроме того он выразил уверенность, что газовый проект обязательно достроят и введут в эксплуатацию, а также российско-европейские торговые отношения укрепятся.

Ранее украинские политики призвали Соединенные Штаты Америки предпринять попытки для остановки строительства «Северного потока-2», поскольку Российская Федерация может использовать его в качестве энергетического оружия против Киева и Брюсселя.

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