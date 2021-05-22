Вашингтон ввел новые санкции против «Северного потока-2»

США наложили ограничительные меры против 13 судов, 2 компаний и 1 учреждения.

Минфин Соединенных Штатов Америки сообщил, что Белый дом наложил штрафные санкции в отношении компаний и судов Российской Федерации, принимающих участие в завершении строительства газового проекта «Северный поток-2». Уточняется, что в данный перечень попали такие организации, как Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, ФГБУ «Морская спасательная служба» и «Мортранссервис». Кроме того в него вошли 13 кораблей: «Академик Черский», «Артемис Оффшор», «Балтийский исследователь», «Бахтемир», «Владислав Стрижов», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Спасатель Карев», «Сивуч», «Умка», «Финвал» и «Юрий Топчев», пишет РБК.

Отметим, что в этот список не попала компания Nord Stream 2 AG и его руководство. Напомним, что ранее американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки не заинтересованы в наложении ограничительных мер против оператора газопровода «Северный поток-2».