Мурашко: ситуация с COVID-19 в РФ остается напряженной

Отмечается, что профилактические осмотры россиян были возобновлены в 83 российских регионах.

В пятницу пресс-служба Министерства здравоохранения Российской Федерации, ссылаясь на слова главы ведомства Михаила Мурашко, сообщила, что в стране ситуация с распространением коронавирусной инфекцией остается напряженной. Кроме того региональным властям было рекомендовано принимать решение о введении или снятии ограничительных мер исходя из результатов еженедельного анализа обстановки с COVID-19.

Также Михаил Мурашко добавил, что необходимо обеспечить возможность вакцинации против коронавирусной инфекции россиян, которых направляют на стационарное или санаторно-курортное лечение, пишет Комсомольская правда.

Ранее американские республиканцы заявили, что у Соединенных Штатов Америки есть доказательства о лабораторном происхождении COVID-19. По их словам, вспышка инфицирования могла произойти из-за утечки вируса из Уханьского института вирусологии.