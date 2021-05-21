Американские сенаторы призвали восстановить санкции против СП-2

Кевин Крамер считает, что отказ от введения ограничительных мер ослабит глобальные позиции Вашингтона.

Американский сенатор Кевин Крамер сообщил, что в Соединенных Штатах Америки четырнадцать республиканцев приняли решение внести в Конгресс проект закона о наложении штрафных санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2», а также компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига. Он пояснил, что отказ от введения ограничительных мер ослабит глобальные позиции Вашингтона, что даст президенту Российской Федерации Владимиру Путину возможность для оказания давления на союзников США в Европе.

Кроме того Кевин Крамер призвал остальных политиков страны поддержать законопроект о санкциях против «Северного потока-2», пока администрация американского лидера Джо Байдена не создала угрозу для национальной безопасности, пишет Коммерсант.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность из-за того, что Соединенные Штаты Америки могут снять ограничительные меры в отношении трубопровода.