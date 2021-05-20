США: есть доказательства лабораторного происхождения COVID-19

Республиканцы США отметили, что военные Китая причастны к институту в Ухане.

Американские республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке сообщили, что есть доказательства того, что всплеск заболеваемости новой коронавирусной инфекцией мог произойти из-за утечки вируса из Уханьского института вирусологии. По словам политиков, еще в 2017 году дипломаты Соединенных Штатов Америки предупреждали Китай о том, что в Ухане проводятся опасные эксперименты над коронавирусом, поскольку правила безопасности не соблюдались в полной мере. Кроме того американские республиканцы добавили, что в 2019 году у некоторых китайских ученых, занимающихся данными исследованиями, наблюдались симптомы, характерные для заболевания COVID-19, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что в России вакцинация от новой коронавирусной инфекции может стать обязательной.