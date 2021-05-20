Зеленский: США могут снять санкции с «Северного потока-2»

Владимир Зеленский считает, что отмена американских ограничительных мер в отношении газопровода стала бы «личным поражением» Джо Байдена.

Украинский глава Владимир Зеленский в четверг во время пресс-конференции выразил мнение, что предстоящая встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Америки Джо Байдена несет в себе риски для Украины. В частности он предположил, что Москва может «надавить» на Вашингтон или стороны могут достичь определенных договоренностей, в результате которых американская сторона снимет санкции с энергетического проекта «Северный поток-2».

«Уверен, что такие риски есть», - сказал Владимир Зеленский.

Также глава Украины добавил, что если Соединенные Штаты Америки отменят ограничительные меры против газопровода, тогда это станет «личным поражением» Джо Байдена, а Российская Федерация одержит крупную геополитическую победу, пишет ТАСС.

Напомним, что Германия может ввести штрафные санкции в отношении США из-за ситуации с реализацией проекта «Северный поток-2».