Кремль ответил на идею об использовании труда заключенных

Дмитрий Песков считает, что вопрос о привлечении осужденных к трудовым работам необходимо обсудить и проанализировать.

В четверг, 20 мая, официальный представитель российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) об использовании труда заключенных на рабочих местах, в которых заняты мигранты. Он рассказал, что инициатива является новой, поэтому в Кремле нет определенной позиции по данному вопросу. Однако Дмитрий Песков считает, что ее необходимо обсудить и проанализировать, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Ранее руководитель ФСИН Александр Калашников предложил привлекать осужденных к трудовым работам вместо мигрантов. По его словам, работающие заключенные должны получать достойную заработную плату, а также жить в общежитии или съемном жилье.