ФРГ может ввести санкции против США из-за «Северного потока-2»

Немецкий политик выразил надежду, что «Северный поток-2» будет успешно достроен и введен в эксплуатацию.

Депутат фракции «Альтернатива для Германии» и член комитета бундестага по энергетике Штеффен Котре считает, что Берлину необходимо ввести санкции в отношении Соединенных Штатов Америки из-за ситуации со строительством энергетического проекта «Северный поток-2». Он пояснил, что немецкое правительство выступает против агрессивных действий Вашингтона только на словах, а значит, риски для почти завершенного газопровода сохраняются. По мнению Котре, снизить их поможет наложение ограничительных мер, например, увеличение таможенных пошлин на поставки американского газа, пишет РИА Новости.

Напомним, что госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что позиция Белого дома по-поводу строительства «Северного потока-2» не изменилась, поэтому страна продолжит выступать против завершения данного энергетического проекта.