Путин отреагировал на арест своего кума на Украине

Владимир Путин прокомментировал арест своего кума Виктора Медведчука, которого власти Украины подозревают в государственной измене. По словам Путина, Украину превращают в «какую-то анти-Россию», где идет «очевидная зачистка политического поля».

Об этом Путин заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности, передает РБК. «Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию», – заявил Путин, не уточнив, кто стоит за этим.

Путин обратил внимание на «очевидную зачистку политического поля» с помощью закрытия общенациональных средств массовой информации. Путин пожаловался, что «западные партнеры» никак на это не реагируют. «По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией», – заявил президент.

Он обвинил украинские власти в применение избирательных решений в отношении определенных лиц, которые выступают за мирное разрешение кризиса в Донбассе и добрососедские отношения с Россией.

Речь идет об аресте кума Владимира Путина Виктора Медведчука, главы партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Украинские власти закрыли его телеканалы и отправили под домашний арест на два месяца по подозрению в государственной измене.