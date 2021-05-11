Кума Путина на Украине обвинили в госизмене 334 0 Политика

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук оказался в числе подозреваемых по делу о госизмене и попытке хищения национальных ресурсов в Крыму. До этого он проходил свидетелем по этому делу вместе с другим депутатом, однопартийцем Тарасом Козаком. К Медведчуку с обысками пришли сотрудники Службы безопасности Украины.