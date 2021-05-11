Кума Путина на Украине обвинили в госизмене
11 Мая 2021 334 0 Политика
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук оказался в числе подозреваемых по делу о госизмене и попытке хищения национальных ресурсов в Крыму. До этого он проходил свидетелем по этому делу вместе с другим депутатом, однопартийцем Тарасом Козаком. К Медведчуку с обысками пришли сотрудники Службы безопасности Украины.
На Украине взялись за путинского кума
- О переквалификации Виктора Медведчука из свиделетей в подозреваемых по делу о госизмене и попытке хищения национальных ресурсов в Крыму заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в соцсетях. Она написала, что обвинение предъявлено «двум народным депутатам парламнта – М. и К.».
- По словам источников «Интерфакс-Украина», речь идет о Медведчуке и его однопартийце Тарасе Козаке. Также агентство пишет, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к Медведчуку домой с обысками.
- Расследование было начато в апреле после жалобы в прокуратуру депутата Алексея Гончаренко от фракции «Евросолидарность» на высказывания Медведчука в эфире телеканала RT. «Он допустил ряд высказываний, которые можно трактовать как государственную измену», – заявил Гончаренко. Медведчук коммнтировал вопросы санкций СНБО в отношении Козака и аннулирование лицензий его телеканалов 112, ZIK и NewsOne.
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- Медведчука называют кумом Путина, поскольку в 2004 году Путин стал крестным отцом его младшей дочери Дарьи. «Мне очень приятно, мы гордимся – и я, и она, и семья – тем, что Владимир Владимирович не отказал в этом и согласился стать крестным отцом моей дочери», – комментировал это Медведчук. Украинские власти в феврале этого года на три года арестовали активы его семьи в связи с расследованием финансирования терроризма и поставок угля с территории ЛНР.
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