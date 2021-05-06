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В России хотят запретить отождествлять действия СССР и Германии в ходе войны

06.05.2021 11:12
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В России хотят запретить отождествлять действия СССР и Германии в ходе войны

Депутаты Госдумы от «Единой России» и сенатор Алексей Пушков предложили законопроект, запрещающий в публичной сфере приравнивать действия СССР к действиям нацистской Германии в период Второй мировой войны.

Соответствующий законопроект появился в электронной базе Госдумы. В частности, депутаты хотят запретить приравнивать цели, действия и решения руководства СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии. Кроме того, под запрет попадет отождествление действий командования и военнослужащих СССР и Германии.

Запретить предлагается «отрицание решающей роли советского народа в разгроме Германии», а также «гуманитарной миссии» Союза во время освобождения Европы.

Запрет будет распространяться на «публично демонстрируемые произведения», выступления, СМИ и интернет. Он будет прописан в виде поправки к ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Авторы законопроекта – депутат Елена Ямпольская, вице-спикер Александр Жуков, сенатор Алексей Пушков. По словам Ямпольской, поводом для внесения законопроекта стали книги популярного американского блогера. В частности, депутата возмутила цитата: «На долю поляков выпало немало бедствий: изнасилования и убийства, сначала нацистами, затем советскими солдатами».

Ямпольская попыталась «поставить себя на место редактора», «и с изумлением поняла, что тот моральный барьер, который не позволил бы мне выпустить в свет подобные пассажи, в данном случае отсутствует». Поэтому депутат решила установить законодательные рамки. Речь все это время шла о книгах блогера Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма» и «Все хреново».

Главный редактор издательства «Альпина Паблишер» Сергей Турко напомнил депутату о запрете цензуры в России. «У нас Конституцией цензура пока еще запрещена», – подчеркнул Турко, слова которого приводят «Открытые медиа».

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