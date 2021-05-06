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Петрова и Боширова повысили до «представителей Кремля». Шпионами они больше не могут работать

06.05.2021 10:18
Комментарии: 1
Петрова и Боширова повысили до «представителей Кремля». Шпионами они больше не могут работать

Известные по скандалу с отравлением Скрипалей и диверсией на складе оружия в Чехии «сотрудники ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов получили повышение до «представителей Кремля». После раскрытия личностей работать шпионами они «больше не могут».

Об этом чешскому изданию Novinky.cz рассказал участник проекта Bellingcat Христо Грозев.

Он утверждает, что Петров и Боширов (предполагаемые настоящие имена Александр Мишкин и Анатолий Чепига) «здоровы и работают на госслужбе». При этом они получили вторую работу, лишившись возможности быть шпионами. «Можно сказать, они стали представителями Кремля в разных российских регионах», – сказал Грозев и пообещал в ближайшее время представить более подробную информацию о них.

Великобритания подозревает Петрова и Боширова в отравлении бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году боевым отравляющим веществом «Новичок». В начале апреля власти Чехии объявили в розыск этих же людей, подозревая их в устроении взрывов на складах компании Imex Group в 2014 году.

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12:43 0 0
Баблабла:

1. Неинтересно. 2. Сообщите, когда они полкчат третью работу, а потом четвертую и пятую. Братушки.

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