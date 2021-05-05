Любимая криптовалюта Илона Маска обогнала по стоимости «Газпром»

Криптовалюта Dogecoin, которую программисты создали в шутку на основе интернет-мема, за неделю подорожала на 96% и оказалась дороже, чем все крупные российские компании по отдельности.

Об этом пишет Finanz. По информации издания, Dogecoin, которая была частью первоапрельской шутки Илона Маска, подорожала до 0,66 доллара за единицу и ее капитализация сейчас оценивается в 83,65 млрд долларов. Капитализация криптовалюты увеличилась в 160 раз с начала года и в 12 раз за шесть недель.

Для сравнения: «Газпром» стоит на 8 млрд меньше – 75 млрд долларов, а компания «Лукойл» в 1,5 раза меньше – 56 млрд. Дороже Dogecoin пока стоит только Сбербанк с капиталиацией 87,6 млрд долларов.

Криптовалюту DOGE создали программисты Билли Маркус и Джексон Палмер в ответ на шумиху вокруг Bitcoin. Основой для него послужил мем про собаку породы сиба-ину. Изображение собаки стало логотипом Dogecoin. Миллиардер-изобретатель Илон Маск в начале апреля пошутил, что SpaceX доставит «буквальный Dogecoin на буквальную Луну». Также Маск подчеркнул, что DOGE – его любимая криптовалюта. После этого Dogecoin начал стремительно расти.