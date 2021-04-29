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Богатейший член Совета Федерации раздаст по 20 тыс. рублей жителям Дагестана

29.04.2021 10:28
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Богатейший член Совета Федерации раздаст по 20 тыс. рублей жителям Дагестана

Миллиардер и член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов поможет семья в Дагестане прямыми выплатами в 20 тыс. руб. Благотворительную акцию миллиардер приурочил к священному месяцу Рамадану.

Об этом госсекретарь и помощник Керимова Хизри Абакаров написал в Instagram. Деньги получат жители Докузпаринского района – месте рождения Керимова, а также Сулейман-Стальского района, где родилась жена сенатора Фируза Ханбалаева, города Дербента («любимого для Керимова») и Дербентского района, села Салта – его Керимов считает «своей второй родиной».

Состояние Керимова Forbes оценивает в 15,8 млрд долларов. Миллиардер не первый раз раздает деньги – в 2020 году он выплатил по 10 и 20 тыс. руб. жителям горных селений Докузпаринского района. Об этом рассказывал так же Абакаров. Новый «пакет» помощи от Керимова получат «несколько десятков тысяч» семей, в том числе 50 семей с детьми, у которых обнаружены врожденные патологии.

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Полномочия Керимова-сенатора истекают в сентябре. Как пишет РБК, чтобы продлить свои полномочия в Совфеде от Народного собрания Дагестана, Керимов должен переизбраться депутатом в республике в Единый день голосования 19 сентября. При этом до начала выборов финансовую помощь нельзя назвать подкупом избирателей, считает Григорий Мельконянц из «Голоса». «Выборы не объявлены, выдвижения – нет, агитации – нет», – подтвердил член ЦИК Евгений Шевченко.

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