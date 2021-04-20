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В РФ «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате

20.04.2021 10:52
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В РФ «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате

Елена Цунаева надеется, что 24 июня шествие удастся провести в традиционном формате.

Сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева сообщила, что 9 мая 2021 года акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. По ее словам, каждый российский регион получит свой поток трансляции, мероприятие начнется в 15:00 по местному времени. Кроме того шествие будет показываться на городском телевидении и экранах, медиасферах и прочих поверхностях.

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Также Елена Цунаева надеется, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу позволит провести акцию «Бессмертный полк» в традиционном формате 24 июня, пишет ТАСС.

Ранее в МИД России ответили на призыв временно запретить россиянам въезд в страны Евросоюза.

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