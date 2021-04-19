Мишустин расширил программу «Семейная ипотека»

Ожидается, что расширение программы поможет улучшить жилищные условия российских семей.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы «Семейная ипотека». В частности, льготное ипотечное кредитование по ставке 6% годовых распространяется на приобретение земельного участка и строительство частного дома.

Спасибо, что выбираете «Капитал страны»! Самые интересные новости читайте в Instagram-канале «Капитала страны»

Отмечается, что воспользоваться новыми условиями смогут российские семьи, в которых родился второй или последующий ребенок после 1 января 2018 года. Кроме того данная программа распространяется на родителей с одним несовершеннолетним россиянином с инвалидностью.

Также в документе сказано, что максимальный размер кредита будет зависеть от региона страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях он составляет 12 млн руб., а для других территорий России – 6 млн руб., сообщается на сайте правительства РФ.

Ранее стало известно, что в Кремле признали увеличение числа бедных в нашей стране.