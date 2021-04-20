В МИД России ответили на призыв запретить россиянам въезд в ЕС

20.04.2021 10:31 Комментарии: 1

Александр Грушко считает, что бывшему лидеру Эстонии нужно обсудить с властями стран, таких как Турция и Греция, вопрос важности туризма, включая путешественников из РФ.

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко заявил, что бывшему эстонскому лидеру Тоомасу Хендриксу Ильвесу следует обсудить с властями европейских стран значение туризма, включая российских путешественников, для Европы в целом. Такими словами он прокомментировал призыв экс-президента Эстонии временно ограничить гражданам РФ въезд в Евросоюз, пишет РИА Новости. Спасибо, что выбираете «Капитал страны»! Самые интересные новости читайте в Instagram-канале «Капитала страны» Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признал рост числа бедных в России.