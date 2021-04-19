СМИ: Кремль признал увеличение числа бедных в России

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле доверяют официальным данным Росстата.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признал, что на фоне пандемии коронавируса в России количество бедных увеличилось, однако «не так серьезно, как могло бы быть». Он подчеркнул, что российской стороне удалось сдержать рост уровня бедности благодаря своевременным и точечным мерам поддержки граждан страны в период распространения инфекции COVID-19, пишет Московский комсомолец.

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Так Дмитрий Песков прокомментировал слова бизнесмена Олега Дерипаски о том, что Росстат занижает данные о количестве бедных в России. По мнению миллиардера, в стране не 17,8 млн россиян находятся за чертой бедности, а свыше 80 млн.