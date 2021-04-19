Попова: в России формируются собственные мутации COVID-19

Анна Попова заявила, что в стране начали формироваться два новых штамма коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время собрания отделения медицинских наук Российской академии наук (РАН) рассказала, что в России формируются собственные мутации коронавируса: сибирский и северо-западный. По ее словам, новые российские штаммы COVID-19 не похожи ни на один вариант, наблюдаемый за границей. Кроме того Попова пообещала предоставить по ним данные по мере готовности, пишет Интерфакс.

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Ранее сообщалось, что за сутки в России диагностировали 8589 новых случаев коронавируса.