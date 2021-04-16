Греф рассказал о последствиях санкций США для экономики РФ

Герман Греф выразил уверенность, что РФ сможет выполнить программу заимствований, независимо от внешних обстоятельств.

Руководитель Сбербанка Герман Греф считает, что новые американские санкции, введенные против российского государственного долга, не окажут серьезного влияния на экономику России. Он пояснил, что РФ уже научилась «быстро адаптироваться» к западным ограничительным мерам, поскольку сейчас штрафные санкции введены почти по всем направлениям.

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Кроме того Греф подчеркнул, что Вашингтон не сможет наложить санкции на весь госдолг России, так как это сильно ударит по американским финансовым организациям и инвесторам, пишет ТАСС.

Напомним, что накануне США ввели ограничительные меры в отношении РФ, в том числе и против государственного долга нашей страны.