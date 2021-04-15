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Вашингтон ввел новые антироссийские санкции

15.04.2021 15:26
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Вашингтон ввел новые антироссийские санкции

США ввели ограничительные меры против РФ из-за якобы российского вмешательства в выборы страны и кибератаки.

Американский президент Джо Байден в четверг, 15 апреля, подписал указ о наложении штрафных санкций в отношении РФ. В частности, США высылают из страны 10 десять российских дипломатов, а также вводят ограничительные меры против 16 компаний России и 16 россиян, которые якобы вмешивались в выборы американского президента в 2020 году. Помимо этого Вашингтон запретил своим организациям напрямую приобретать долговые обязательства РФ, выпущенные Центробанком, ФНБ или Минфином России после 14 июня 2014 года. Об этом сообщает Парламентская газета со ссылкой на сайт Белого дома.

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Ранее в Кремле отреагировали на возможное введение новых штрафных санкций США против РФ.

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