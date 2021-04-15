В МИД РФ прокомментировали новые санкции США

Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без внимания действия Вашингтона.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала введение новых американских санкций в отношении нашей страны. По ее словам, подобные действия показывают, что Вашингтон хочет разорвать двусторонние отношения с Москвой.

Спасибо, что выбираете «Капитал страны»! Самые интересные новости читайте в Instagram-канале «Капитала страны»

Захарова добавила, что сейчас российские власти и эксперты занимаются подготовкой ответа на введение новых санкций США против РФ. Кроме того она заверила, что Москва в ближайшее время отреагирует на действия Вашингтона, пишет РИА Новости.

Напомним, что 15 апреля американский президент Джо Байден наложил ограничительные меры в отношении России.