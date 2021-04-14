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В России обнаружили 8326 новых случаев COVID-19

14.04.2021 11:46
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В России обнаружили 8326 новых случаев COVID-19

Общее количество заболевших в РФ достигло 4666209 человек.

Врачи Российской Федерации за минувшие сутки обнаружили 8326 новых случаев заражения COVID-19. Из них больше всего инфицированных зафиксировали в Москве (1837), Санкт-Петербурге (712) и Подмосковье (568). Об этом 14 апреля заявил оперативный штаб страны по предупреждению завоза и распространения коронавируса на российской территории.

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В России общее количество зараженных достигло 4666209 человек, 4291223 больных выписалось с выздоровлением, 104000 инфицированных скончалось.

Ранее сообщалось, что МИД РФ работает над подготовкой встречи российского лидера Владимира Путина и американского главы Джо Байдена.

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