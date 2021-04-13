Банк России сообщил об уменьшении внешнего долга страны

Сумма иностранной задолженности РФ составила $459,3 млрд.

По информации Банка России, в I квартале 2021 года внешний долг нашей страны уменьшился на 1,8% или на $8,6 млрд. Таким образом, сумма иностранной задолженности РФ составила $459,3 млрд.

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Регулятор отметил, что сократить российский долг удалось благодаря снижению размера обязательств по внешним кредитам и уменьшению вложений нерезидентов в ценные бумаги нашей страны​, сообщается на сайте Банка России.

Ранее стало известно, что РФ могут отключить от международных платежных систем Visa и MasterCard.