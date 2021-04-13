Кремль: Россию могут отключить от Visa и MasterCard

Дмитрий Песков заявил, что Москва должна быть готова к введению любых санкций.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что Россию могут отключить от платежных систем Visa и MasterCard из-за западных санкций. По его словам, иностранные государства рассматривают возможность введения различных антироссийских санкций, в том числе и ограничение на применение международных платежных систем, пишет РИА Новости.

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Ранее в МИД России сообщили, что Москва стремится отойти от использования контролируемых Западом платежных систем.