В ФРГ заявили, что работа СП-2 будет зависеть от поведения РФ

Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что объем поставок российского газа по трубопроводу должен зависеть от действий Москвы.

Немецкий министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином сообщила, что поведение России необходимо связать с работой энергетического проекта «Северный поток-2». Она пояснила, что объем поставок российского газа по второй ветке трубопровода должен зависеть от действий Москвы, пишет ТАСС.

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