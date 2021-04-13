В ФРГ заявили, что работа СП-2 будет зависеть от поведения РФ
Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что объем поставок российского газа по трубопроводу должен зависеть от действий Москвы.
Немецкий министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином сообщила, что поведение России необходимо связать с работой энергетического проекта «Северный поток-2». Она пояснила, что объем поставок российского газа по второй ветке трубопровода должен зависеть от действий Москвы, пишет ТАСС.
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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что наша страна хочет отказаться от платежных систем Запада.
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Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что объем поставок российского газа по трубопроводу должен зависеть от действий Москвы.-- и правильно считает!!!!! за сколько заплатите -столько и получите